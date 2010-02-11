70% обещаний Януковича останутся словами - газета

Кандидат на пост президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время избирательной кампании дал сто одно обещание, подсчет провел еженедельник «Комментарии:». 70% обещаний останутся словами, пишет издание.

Многие вообще не касаются компетенции президента или даже Кабинета министров, их выполнение зависит еще от воли парламента, а иногда - народа.

Некоторые требуют финансирования, которого украинский бюджет не сможет себе позволить ближайшие лет двадцать, или время их выполнения объективно не укладывается в один президентский срок.

Так, чтобы через два года довести минимальную пенсию до 1200 грн., а среднюю - до 2000 грн., необходимо увеличить расходы Пенсионного фонда, как минимум, на 178 млрд. грн. Тогда как 9 февраля Партия регионов не поддержала законопроект, которым предусматривалось увеличить социальные расходы бюджета «всего» на 11 млрд. грн. (речь шла о повышении прожиточного минимума для детей из малообеспеченных или многодетных семей на 10-20%).

Обещание за 10 лет построить 1 млн. квартир для молодежи, работников бюджетной сферы, малообеспеченных семей и людей с ограниченными возможностями будет требовать, по оценкам «Комментариев:», еще почти 20 млрд. грн. бюджетных средств ежегодно. Как отмечает еженедельник, в 2009 году правительство выкупило только 6 тыс. квартир для льготников, при том, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят приблизительно 1,2 млн. человек.

Нереальными, по оценкам издания, являются и планы В.ЯНУКОВИЧА относительно поэтапного увеличения объемов бюджетного финансирования системы здравоохранения до общеевропейского уровня (10% ВВП), но в среднем не менее 6% ВВП. За последние три года этот показатель в Украине составляет 3,2-3,4% ВВП, соответственно, не стоит надеяться на почти трехкратное увеличение финансирования за несколько лет.

Относительно внедрения второго государственного языка, то это вопрос, по оценкам еженедельника, новый президент отдаст в компетенцию местной власти. В 2006 году местные советы Донецкой, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Луганской областей, а также Харькова, Севастополя, Днепропетровска, Донецка и Луганска уже принимали решение о предоставлении на своих территориях русскому языку статуса регионального, а фактически речь шла о том, что русский язык должен заменить украинский как язык делопроизводства и документации. Позже Министерство юстиции приняло заключение, что местные советы вышли за рамки своих полномочий, поскольку вопрос предоставления статусу языка решается законами.

Среди «аграрных» обещаний ЯНУКОВИЧА, по мнению издания, важнейшее - это снятие моратория на продажу сельхозземель. Однако, как известно, мораторий - при поддержке фракции Партии регионов - продлен до 2012 года. По оценке «Комментариев:», хорошим поводом для дальнейшего промедления является необходимость принятия законов о Государственном земельном кадастре и о рынке земли. Именно это многократно подчеркивал ЯНУКОВИЧ. Однако парламент уже много лет успешно саботирует принятие данных законов.

Забытыми, по мнению «Комментариев:», будут и обещания ЯНУКОВИЧА о выборах местной власти на местах (а не назначение из Киева), и возвращение мажоритарной системы на выборах в местные советы. Внедрение принципа выборности губернаторов нуждается в принятии изменений в Конституцию Украины. Но на сегодня, чтобы внести такие изменения в Основной закон, необходимо иметь конституционное большинство в парламенте, которого в ближайшее время не будет. Да и выборность губернаторов не выгодна президенту. На это «регионалы» могут пойти только в том случае, если поймут, что им не выиграть следующие президентские выборы. В случае реализации обещания относительно «мажоритарки» на местном уровне, ЯНУКОВИЧ вынужден будет проанализировать шансы своих сторонников на победу, а это маловероятно до мая этого года, когда в Украине состоятся очередные выборы в местные советы. Следовательно, вряд ли ЯНУКОВИЧ вернется к этому вопросу в ближайшие пять лет, замечают «Комментарии:».

Подробнее о 100 и 1 обещании ЯНУКОВИЧА - в свежем выпуске еженедельника.