У россияна изъяли старинную икону в Крыму (фото)

Сотрудники таможни и пограничники изъяли у следовавшего в Керчь гражданина России незадекларированную старинную икону Николая Чудотворца, сообщила в четверг пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.

Автомобиль российской регистрации, которым управлял 44-летний мужчина, прибыл в пункт пропуска «Крым» в среду.

«Под передним пассажирским сиденьем обнаружена иконка из металла желтого цвета с вкраплениями эмали. Когда пограничники достали ее, россиянин сказал, что это - семейная реликвия, и он попросту забыл о ней», - говорится в пресс-релизе.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Икону отправили на экспертизу.