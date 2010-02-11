У россияна изъяли старинную икону в Крыму (фото)
12:27, 11 февраля 2010Крым
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Желтый металл, вкрапления эмали
Сотрудники таможни и пограничники изъяли у следовавшего в Керчь гражданина России незадекларированную старинную икону Николая Чудотворца, сообщила в четверг пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.
Автомобиль российской регистрации, которым управлял 44-летний мужчина, прибыл в пункт пропуска «Крым» в среду.
«Под передним пассажирским сиденьем обнаружена иконка из металла желтого цвета с вкраплениями эмали. Когда пограничники достали ее, россиянин сказал, что это - семейная реликвия, и он попросту забыл о ней», - говорится в пресс-релизе.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Икону отправили на экспертизу.
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