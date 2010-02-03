Задержанный выбросился с четвертого этажа

Задержанный милицией мужчина проломил стекло и выпрыгнул с четвертого этажа здания Ленинского районного отдела внутренних дел в Севастополе, сообщила в среду пресс-служба милиции города.

"В настоящее время со множественными травмами он находится на стационарном лечении", - сказано в пресс-релизе.

Сотрудники уголовного розыска работали над раскрытием квартирной кражи, совершенной в 2008 году. Оперативники получили информацию о том, что преступление совершила группа лиц.

Правоохранители задержали одного из подельщиков, спустя сутки - второго вместе с супругой. У них изъяты вещдоки, а также наркотические вещества.

Супругов доставили в разные кабинеты райотдела. "Как только мужчина зашел в кабинет, он, не говоря ни слова, бросился к окну, проломил стекло и выпрыгнул с четвертого этажа", - заявили в МВД.

Прокуратура проводит проверку.