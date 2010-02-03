Движение «Русское единство» поддержало Януковича

Общественно-политическое движение «Русское единство», которое критикует представителей Партии регионов, занимающих высшие посты в парламенте и правительстве Крыма, решило во втором туре выборов президента Украины поддержать Виктора ЯНУКОВИЧА.

Решение принято в среду в Симферополе делегатами конференции «Русского единства», сообщила пресс-служба движения.

«Мы призываем голосовать за ЯНУКОВИЧА не как за лидера Партии регионов, а как за того кандидата в президенты, который обещает защитить русский язык, выступает против вступления Украины в НАТО, осуждает героизацию пособников фашизма», - заявил один из лидеров «Русского единства» Сергей АКСЕНОВ.

«7 февраля народ Украины своим волеизъявлением определит имя нового главы украинского государства, от политической воли которого будет зависеть судьба Украина, её дальнейшее развитие на период до 2015 года. Всекрымское движение «Русское единство» заявляет о своей твёрдой поддержке во втором туре выборов Президента Украины председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА», - говорится в решении конференции, текст которого размещен на официальном портале Русской общины Крыма.

«Русское единство» создано в автономии в начале декабря 2009 года, в его состав вошли общественные организации «Русская община Крыма» и «Гражданский актив Крыма», а также казачьи объединения.

Второй тур выборов назначен на 7 февраля, в нем примут участие Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО, которые набрали больше всего голосов в ходе волеизъявления 17 января.