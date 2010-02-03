Севастополю прогнозируют 80-процентную явку во втором туре

Председатель севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ прогнозирует 80-процентную явку в городе во втором туре президентских выборов, передает УНИАН.

«Я рассчитываю на явку на выборах в 80%. Что может помешать? Я думаю, ничего. Единственное - хоть свечку ставь - чтобы не было такой погоды, которая будет мешать людям, особенно пожилым, выходить на улицу», - сказал САРАТОВ на пресс-конференции в Севастополе.

17 января 2010 года во время первого тура выборов главы государства явка избирателей в Севастополе составила 65,77%.

На вопрос журналистов, удастся ли не допустить фальсификаций, глава горсовета ответил: «Не фальсифицировали ничего в 2004-м году, и гарантирую вам, что не будет фальсификаций и на этих выборах».

САРАТОВ считает, что все политсилы заинтересованы в честных выборах президента.