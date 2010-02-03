«Может, мама, я хоть немного лучше мир сделаю!» - презентация диска

Презентация первого диска авторских песен Юлии и Виктора КАЧУЛЫ «Может, мама, я хоть немного лучше мир сделаю!» состоится 10 февраля в Симферополе, сообщает «Всеукраинский информационно-культурный центр».

В диск вошли 12 песен, написанных Виктором КАЧУЛОЙ в разные годы, некоторым из них более 30 лет.

«Есть и украинские, и российские (песни), но все они, независимо от языка и времени создания, объединены искренним желанием действительно изменить мир к лучшему, достучаться в сердца людей мелодией и словом, побудить слушателей задуматься над истинными ценностями и смыслом бытия, которые берут свое начало от родной земли, от отцовского порога, от материнского сердца», - сказано в пресс-релизе.

Первый диск из-за недостатка средств выпустили небольшим тиражом.