Крымские социалисты решили поддержать Януковича

Крымские организации Социалистической партии Украины и "Партии детей войны" поддержат во втором туре выборов президента страны кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщила пресс-служба крымской СПУ.

"Оценивая сложившуюся общественно-политическую ситуацию в стране, личностные качества кандидатов в президенты, актив КРО СПУ и КРО "Партии детей войны" заявляют свою позицию и поддерживают на выборах <...> Виктора ЯНУКОВИЧА", - говорится в обращении к жителям Крыма.

Его авторы считают кандидатуру ЯНУКОВИЧА на нынешнем "историческом этапе" Украины "самой оптимальной для противостояния откровенной лжи, популистским обещаниям и непрофессионализму в решении экономических проблем".

Лидер Соцпартии Украины Александр МОРОЗ на днях заявил, что СПУ не будет публично поддерживать ни одного из фаворитов выборов-2010. "У нас не тот рейтинг, не тот процент поддержки, чтобы размахивать им как флагом, - сказал он. - Однако могу четко сказать, что мы никогда, ни при каких условиях не поддержим кандидата ТИМОШЕНКО, не будем призывать голосовать за авантюристку от власти".

Во второй тур выборов, который состоится 7 февраля, прошли Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО, набравшие больше всего голосов избирателей в ходе волеизъявления 17 января.