Строители «Никитского Дворца» в Ялте получили кредит $5,9 млн.

«Укрсоцбанк» в январе предоставил кредит на 5,9 млн. долл. США компании «Южный берег» на завершение строительства жилищного комплекса «Никитский Дворец» в Ялте, сообщил член наблюдательного совета девелоперской компании «Европа», управляющий компании по проекту Сергей ЕЛИСЕЕВ, передает УНИАН.

По его словам, в строительство комплекса компания вкладывает также собственные и клиентские средства.

Соучредитель компании «Южный берег» Геннадий ЖИЛЬЦОВ отметил, что компания использовала 6 млн. долл. кредитных средств, выделенных «Укрсоцбанком» в июле 2009 года. Для завершения строительства комплекса с инфраструктурой необходимо вложить еще 12 млн. долл.

ЖИЛЬЦОВ сообщил, что первую очередь жилкомплекса в составе трех корпусов на 100 квартир планируется ввести в эксплуатацию в августе, а завершение строительства всего комплекса намечено на декабрь.

Соучредитель компании добавил, что в марте компания намерена повысить цены на апартаменты на 30%, стоимость 1 кв. м составит от 4 тыс. долл.

ЕЛИСЕЕВ отметил, что компания планирует расширять жилищный комплекс за пять лет на порядка 50 тыс. кв. м.

По его словам, в окрестностях Никитского ботанического сада есть не заповедные территории. Компания ведет переговоры с собственниками земельных участков и планирует поэтапно приобрести около 3 га. По данным ЕЛИСЕЕВА, стоимость одной сотки земли в районе Никитского ботсада составляет 30-40 тыс. долл.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» открыл кредитную линию на строительство комплекса в 2008 году, прокредитовав строительство на 4,5 млн. долл. Из-за кризиса кредит был заморожен.

В июле 2009 года банк возобновил строительной компании «Южный берег» кредитную линию на 7 млн. долл. на завершение строительства первой очереди дворцового комплекса «Никитский дворец» в Ялте. Кредит возобновлен под 13,5% годовых.

Компания и банк участвуют в проекте 50/50.