Москаль отказается от кресла?

Заместитель министра внутренних дел Украины - начальник Главного управления МВД в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ намерен сложить свои полномочия.

Об этом он заявил газете "КоммерсантЪ - Украина" (№18 от 3 февраля).

"Я лечу в Киев в министерство, чтобы официально снять с себя эти обязанности", – сказал МОСКАЛЬ.

2 февраля президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность распоряжения Кабинета министров о назначении народного депутата МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел - начальником ГУ МВД в Крыму. Поводом для обращения стало совмещение начальником крымской милиции депутатских полномочий и должности в правительстве.

После того как представление главы государства оказалось в КС, МОСКАЛЬ сообщил изданию, что сложил с себя обязанности заместителя министра – начальника управления.

Говоря о причинах подачи президентом представления МОСКАЛЬ сказал: "Официальный мотив - я совмещаю работу народного депутата с должностью заместителя главы МВД и начальника ГУ МВД в Крыму". По закону "О статусе народного депутата" парламентарий не имеет права быть членом Кабмина, руководителем центрального органа исполнительной власти, а также заниматься оплачиваемой деятельностью.

По словам МОСКАЛЯ, начальником крымской милиции он работал исключительно на общественных началах. "На этой должности я не получаю зарплату. Наоборот, каждый месяц плачу за дом, за водителя и за амортизацию автомобиля", - отметил он.

МОСКАЛЬ заявил, что он уже переложил обязанности начальника крымской милиции на своего первого заместителя Евгения БИДАШКО.