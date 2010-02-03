Пенсионер задохнулся угарным газом

62-летний мужчина погиб из-за пожара в доме в Симферополе, надышавшись угарным газом, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Причиной загорания вечером 2 февраля в старой части Симферополя стала находившаяся в комнате печка-"буржуйка", с помощью которой пенсионер готовил еду и обогревался.

"Район, где все произошло, так называемый "шанхай": домишки здесь прилеплены друг к другу вплотную или стоят на опасно близком расстоянии. Позвони соседи позже - огонь бы стал неконтролируемый", - отметили в МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар в течение часа.

"По предварительным данным, пенсионер погиб, надышавшись продуктами горения", - говорят в МЧС.

Соседи заявили, что мужчина любил выпить.