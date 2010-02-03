Пенсионер задохнулся угарным газом
11:13, 03 февраля 2010Крым
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Горел "домишко" в "шанхае"
62-летний мужчина погиб из-за пожара в доме в Симферополе, надышавшись угарным газом, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Причиной загорания вечером 2 февраля в старой части Симферополя стала находившаяся в комнате печка-"буржуйка", с помощью которой пенсионер готовил еду и обогревался.
"Район, где все произошло, так называемый "шанхай": домишки здесь прилеплены друг к другу вплотную или стоят на опасно близком расстоянии. Позвони соседи позже - огонь бы стал неконтролируемый", - отметили в МЧС.
Спасатели ликвидировали пожар в течение часа.
"По предварительным данным, пенсионер погиб, надышавшись продуктами горения", - говорят в МЧС.
Соседи заявили, что мужчина любил выпить.
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