Сурок предсказал раннюю весну

Слобожанский «народный синоптик» сурок Тимка-второй прогнозирует в этом году раннюю и теплую весну в Украине, передает УНИАН.

Утром во вторник в «столице украинских синоптиков» - в районе биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в поселке Гайдары - стояла облачная погода, Тимка-второй не увидел своей тени, а это, по старинному поверью слобожанцев, обещает раннюю и теплую весну.

Это первый прогноз Тимки-второго. Молодой зверек заступил на «синоптическую вахту» вместо Тимки-первого, который так и не проснулся.

Тимке-первому исполнилось 11 лет, он уже старый (по человеческому измерению, ему 99 лет, объяснили журналистам ученые-биологи), а впереди сложное и ответственное задание – заселение на Слобожанщине нового Национального парка «Восточная степь».

Тимка-первый со своей женой Аделаидой не имеет детей, поэтому новым «народным синоптиком» избрали молодого зверька из другого рода, который получил имя Тимка-второй.

Тимку-второго посвятили в студенты харьковского университета, выдали грамоту «за правдивый прогноз», Ротари-клуб назначил ему «стипендию» в размере 500 гривен.

Кроме того, Тимке-второму подарили свирель – на тот случай, если заболит горло, – и он «без проблем» свистнет на все поле.

Объявлен конкурс на имя будущей жены Тимки-второго. Он продлится год. «Свадьба» запланирована на февраль 2011 года, поделились планами научные работники биостанции.