В Крыму разрешили распахать древний курган

В Крыму чиновники передали частному лицу земельный участок, где расположен охраняемый законом памятник археологии – курган III тысячелетия до нашей эры - XII века нашей эры, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно выводам крымского института археологии, ущерб от действий должностных лиц отдела земельных ресурсов Нижнегорского района автономии, которые разрешили приватизацию без проведения «полевых обследований» и установления границ участка историко-культурного значения, составляет 600 тысяч гривен.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту служебной халатности чиновников.