В Крыму разрешили распахать древний курган
20:22, 02 февраля 2010Крым
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Ущерб - 600 тысяч гривен
В Крыму чиновники передали частному лицу земельный участок, где расположен охраняемый законом памятник археологии – курган III тысячелетия до нашей эры - XII века нашей эры, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Согласно выводам крымского института археологии, ущерб от действий должностных лиц отдела земельных ресурсов Нижнегорского района автономии, которые разрешили приватизацию без проведения «полевых обследований» и установления границ участка историко-культурного значения, составляет 600 тысяч гривен.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту служебной халатности чиновников.
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