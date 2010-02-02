Говорухин о передаче Крыма Украине: надеюсь, Хрущев в аду

20:08, 02 февраля 2010
Крым
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Режиссер о "боли" и "большой беде"

Передача Крыма Украине является трагической ошибкой, считает депутат Государственной думы России, известный режиссер Станислав ГОВОРУХИН.

"Никита Сергеевич Хрущев, почувствовав себя царем всея Руси, <…> подарил Крым Украине", – сказал ГОВОРУХИН на встрече с журналистами и крымской интеллигенцией во вторник вечером в Симферополе.

Крым передан в состав Украинской ССР в 1954 году.

Режиссер воскликнул: "Надеюсь, что он (Хрущев) в аду!".

ГОВОРУХИН отметил роль Бориса Ельцина в закреплении Крыма за Украиной после развала СССР.

"Насколько я знаю, (Ельцин) сказал: "Забирайте (Крым)!", – заявил депутат.

Режиссер назвал Крым своей "неизбывной, неизлечимой болью". "К этой трагедии все русские <...> относятся точно так же, как я: для всех это – большая беда", – считает ГОВОРУХИН.

Депутат не захотел высказывать свое отношение к ситуации с базированием Черноморского флота России в Севастополе, отметив: если заявит то, что думает, его "больше не пустят на Украину".

При этом ГОВОРУХИН отметил, что Севастополь "никогда не был украинским", он "всегда был городом федерального значения".

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