Ющенко выбивает кресло из-под Москаля

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ, который останавливает действие распоряжения Кабинета министров о назначении Геннадия МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел - начальником крымского управления МВД.

Текст указа обнародован 2 февраля на сайте Верховной Рады Крыма.

"Постановляю: остановить действие распоряжение Кабинета министров Украины от 16 декабря 2009 года № 1527-р "О назначении МОСКАЛЯ Г.Г. заместителем министра внутренних дел Украины – начальником главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. На сайте главы государства документа пока нет.

Как основной аргумент приостановки действия распоряжения правительства сайт парламента автономии со ссылкой на указ ЮЩЕНКО называет совмещение МОСКАЛЕМ должности в милиции с работой в Верховной Раде Украины (он - депутат из фракции "Наша Украина - Народная самооборона") на протяжении срока, который превышает отведенные Конституцией 20 дней.

Во вторник также стало известно, что ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд Украины представление относительно конституционности распоряжения Кабмина о назначении МОСКАЛЯ

МОСКАЛЬ назвал действия ЮЩЕНКО агонией "политического трупа".

"Грязная агония. Когда народ проголосует, то после ЮЩЕНКО и "регионалов" придется буквально обеззараживать Украину. Это же додуматься надо: снимать высших руководителей МВД специально ко второму туру выборов, чтобы фальсификаторам и провокаторам нечего было бояться", – цитирует МОСКАЛЯ пресс-служба "Народной самообороны".

"Весь админресурс в Крыму находится в руках Партии регионов, а те – вхожи к Президенту", – заявил МОСКАЛЬ.

19 августа 2009 года Кабинет министров назначил МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел Украины – начальником Главного управления МВД в Крыму.

В декабре 2009 года экс-руководитель управления МВД Крыма Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что МОСКАЛЬ уволен с должности начальника крымской милиции, однако продолжает исполнять обязанности. МОСКАЛЬ опровергал слова МОГИЛЕВА.

Позже первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что МОСКАЛЬ поступил как шулер. По его словам, МОСКАЛЬ уволился «на полдня», чтобы показать: для прекращения его полномочий как депутата нет юридических оснований, а после того, как суд закрыл дело, «через несколько часов» восстановился на работе.

*** МОГИЛЕВ руководит крымским штабом кандидата в президенты, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА. ЛАВРИНОВИЧ представляет ПР.