«Крымтроллейбус» в суде требует у Кабмина более $1,6 миллионов

Кабинет министров Украины недофинансировал «Крымтроллейбус» в 2009 году на сумму более 13-ти миллионов гривен, заявляет генеральный директор предприятия Юрий КОСМАЧЕВСКИЙ.

«Правительство Украины осталось должно нам 13,2 миллиона гривен», - сказал он журналистам.

В конце года «Крымтроллейбус» обратился с иском в Киевский хозяйственный суд, чтобы понудить правительство «к исполнению своих обязательств» в рамках закона о городском электротранспорте.

«Надеемся, что уже в этом месяце начнутся судебные заседания», - отметил КОСМАЧЕВСКИЙ.

По его словам, в нынешнем году госфинансирование предприятия еще хуже, чем в прошлом.

«Временная роспись госбюджета в отношении нас практически беспощадна. Если, по закону о госбюджете, финансирование должно производиться в объеме одна двенадцатая, то нас сейчас финансируют в объеме одна тридцать шестая», - заявил гендиректор «Крымтроллейбуса».

Так, по его информации, за январь предприятию выделили немногим более 700 тысяч гривен при необходимых двух с лишним миллионах. На февраль заложена «цифра в четыреста тысяч». КОСМАЧЕВСКИЙ назвал суммы смешными, отметив, что этих денег не хватает даже на текущие расчеты с «Крымэнерго».

Единственным локальным «утешающим моментом» гендиректор считает новые условия финансирования «Крымтроллейбуса» с 1-го января 2010 года. По словам КОСМАЧЕВСКОГО, согласно с решениями судов, городские советы Алушты, Симферополя и Ялты обязаны финансировать работу предприятия в полном объеме.

«Судом подписаны договоры на осуществление пассажироперевозок с горсоветами, и таким образом убрана зависимость нашей работы от средств, заложенных в бюджет на ее финансирование», - сказал руководитель.

Вместе с тем, он выразил недовольство: мэры пока «не до конца осознают, что же изменилось».

Управление Крымского троллейбуса создано 50 лет назад.

Сегодня на балансе предприятия «Крымтроллейбус» находятся 309 троллейбусов, из них на ходу - 140.