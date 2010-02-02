Москаль оказался в списке злостных прогульщиков в парламенте

14 депутатов на протяжении пятой сессии Верховной Рады Украины ни разу по неизвестным причинам не принимали участия в поименных письменных регистрациях, заявил заместитель председателя парламента Николай ТОМЕНКО, передает УНИАН.

По его словам, эти 14 депутатов имеют по 51 пропуску.

Больше всего прогульщиков в Партии регионов: Ринат АХМЕТОВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Антон ПРИГОДСКИЙ, Андрей КЛЮЕВ, Нурулислам АРКАЛЛАЕВ, Игорь ГУМЕНЮК, Сергей КИЙ, Леонид КЛИМОВ, Александр ЛЕЩИНСКИЙ, Владимир МАЛЬЦЕВ, Юрий ЧЕРТКОВ.

Заседания ВР не посещали двое депутатов из фракции НУ-НС – Давид ЖВАНИЯ и Геннадий МОСКАЛЬ (начальник милиции Крыма), один парламентарий от БЮТ – Константин ЖЕВАГО.

По словам вице-спикера, еще хуже обстоит ситуация с участием депутатов в заседаниях парламентских комитетов. Как сказал ТОМЕНКО, ни разу в заседаниях своих комитетов не принимали участия 46 парламентариев из разных фракций.