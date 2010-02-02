Суд отменил передачу частнику имущества парка-памятника в Крыму

Апелляционный суд Крыма отменил решения, узаконившие передачу физическому лицу имущества Мисхорского парка-памятника общегосударственного значения: оранжереи и складского помещения, сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Апелляционная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства, указывавшего на ряд нарушений закона при передаче частнику оранжереи (296,6 кв.м.) в парке, признала недействительными решение превысившего свои полномочия поссовета об оформлении права собственности, свидетельство о нем и договора купли-продажи имущества», - отметили в прокуратуре.

«Аналогичного решения прокуратура добилась в отношении складского помещения (73,9 кв.м.) на территории парка, на месте которого любитель живописных видов надеялся возвести пансионат», -заявило крымское ведомство.