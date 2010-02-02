Борцы со СПИДом облетят мир на гигантском презервативе

Французские борцы с ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями, передающимися половым путем, планируют облететь пять континентов на воздушном шаре в форме гигантского презерватива высотой около 40 метров.

Десятиметровый макет летательного аппарата под названием Кондомфьер (Сondomfière) был представлен парижской публике в конце января, передает Лента.ру.

В презентации проекта приняли участие лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии, исследователь ВИЧ Француаза БАРРЕ-СИНУССИ и глава Всемирного фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Мишель КАЗАЧКИН.

Как ожидается, первый полет воздушного шара состоится в этом году в Париже и будет приурочен к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом. Затем, в течение трех лет, Кондомфьер будет представлен в 100 крупнейших городах мира на пяти континентах.

Особое внимание организаторы акции планируют уделить беднейшим регионам мира, где проблема ВИЧ/СПИДа стоит наиболее остро: странам Африки южнее Сахары, Центральной Азии и Латинской Америки.

Сбором средств на возведение Кондомфьера занимается французская общественная организация Condom Fly, сделать пожертвование можно на сайте организации. Имена жертвователей, перечисливших более пяти евро, будут по их желанию нанесены на поверхность гигантского презерватива.