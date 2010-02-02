150 тысяч кубометров воды украли фирмачи у Крыма
14:06, 02 февраля 2010Крым
0 0
За проделки придется отвечать
В Крыму возбудили уголовное дело в отношении работников сельхозпредприятия, которые самовольно забрали около 150 тысяч кубических метров подземных вод, нарушив водный кодекс и кодекс о недрах и нанеся ущерб государству, сообщила пресс-служба крымской налоговой.
Дело завели по факту злоупотребления служебным положением.
«Руководство предприятия в период 2006-2009 годов, в нарушение закона о лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности, не имея соответствующих документов, злоупотребляя служебным положением, осуществляло самовольный забор подземных вод. Государству нанесен ущерб в размере порядка 180 тысяч гривен», - отметили налоговые милиционеры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter