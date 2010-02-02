Потерпевшим в деле педофилов запретили общаться с нардепами?

Деятельность Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних, фактически заблокирована, заявил ее член, депутат украинского парламента из фракции Партии регионов Виктор КОРЖ, передает УНИАН.

13 октября 2009 года депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в "Артеке". Руководство лагеря опровергло это. Депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял обращения к президенту, генпрокуратуре и МВД. Он заявлял, что в скандале, в частности, фигурируют трое парламентариев. 14 октября глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО сообщил: выдвинуто обвинение отцу двух несовершеннолетних детей, он задержан, а трое работников "Артека" проходят по делу как свидетели.

20 октября ВР создала временную следственную комиссию. Ее председателем избрана депутат Екатерина САМОЙЛИК (фракция КПУ), заместителем - Евгений СУСЛОВ (фракция БЮТ). В состав комиссии также вошли Виталий КОРЖ (фракция ПР), Александр БОБЫЛЕВ (фракция НУ-НС), Сергей ТЕРЕЩУК (фракция Блока Литвина).

По словам КОРЖА, на следствие оказывается политическое давление, продвижения в расследовании уголовного дела фактически нет.

Депутат заявил, что на сегодняшний день состоялось только одно заседание ВСК. "Единственным позитивом в работе комиссии является зарегистрированный проект постановления об отчете генерального прокурора Украины, который планируется на 12 февраля", - сказал КОРЖ на брифинге.

По его данным, следователи генеральной прокуратуры в письменной форме запретили потерпевшим сотрудничать с комиссией. "Мы понимаем прекрасно тайну следствия, но речь идет в этом случае об абсолютно других вещах", - заявил депутат.