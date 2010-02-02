Пять лет условно - за жизнь без руки

Двое сотрудников крымской милиции приговорены судом к пяти годам лишения свободы условно за превышение полномочий в феврале 2009 года во время спецоперации, в результате которой получил увечье житель крымского поселка Мирное.

«Железнодорожный районный суд Симферополя, рассмотрев собранные прокуратурой Крыма доказательства вины исполняющего обязанности заместителя начальника Симферопольского райотдела милиции и заместителя командира полка «Беркут» в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, признал их достаточными и назначил подсудимым наказание в виде пяти лет лишения свободы», - говорится в сообщении крымской прокуратуры.

«Силовики не будут изолированы от общества, поскольку суд посчитал, что их исправление возможно без отбывания наказания, но не смогут после этого в течение трех лет руководить подобными февральской операциями - на этот срок осужденных лишили права занимать руководящие должности в органах внутренних дел», - уточнила прокуратура.

Ночью 22 февраля 2009 года бойцы «Беркута» ворвались в дом семьи ХАИРОВИХ в поселке близ Симферополя, где, по поступивший информации, скрывался Александр САПРОНОВ, похитивший дочь своей бывшей сожительницы. Правоохранители во время проведения спецоперации применили светошумовые гранаты. Одна из них повредила руку Мустафе ХАИРОВУ, ему пришлось ампутировать кисть.

По результатам проведенного милицией служебного расследования наказаны 23 правоохранителя, из них: двое уволены из органов внутренних дел, пятеро сняты с занимаемых должностей, восемь предупреждены о неполном должностном соответствии, остальным объявлены выговоры и строгие выговоры.

В марте девушка сбежала от похитителя, САПРОНОВА задержали. В сентябре суд вынес ему приговор.