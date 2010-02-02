Проблемы ЧФ России в Крыму нужно решать step-by-step - глава МИД

Вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины нужно решать шаг за шагом, считает украинский министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО.

«Вопросы, связанные с пребыванием ЧФ РФ в Севастополе, нужно решать step-by-step. Если не удается решить проблему в комплексе, ее нужно разбивать на части», - сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№ 17 от 2 февраля).

Например, отметил ПОРОШЕНКО, существовала проблема с согласованием процедуры выдачи разрешений на передвижение техники. Ситуация нагнеталась наличием большого количества взаимных нот, обвиняющих в неконструктивном подходе. Переговоры по этому поводу не велись на протяжении полугода. Сейчас, по словам министра, диалог возобновился, стороны демонстрируют готовность к решению вопроса.

Также ПОРОШЕНКО сообщил, что проблема сдачи объектов ЧФ РФ в субаренду заморожена и не вызывает проблем во взаимоотношениях России и Украины. «Но снята будет, только когда мы урегулируем противоречия подписанием двусторонних документов», - добавил он.

На вопрос, покинет ли ЧФ России Украину в 2017 году, министр указал на текст базового соглашения, в котором предусмотрена дата окончания пребывания Черноморского флота в Крыму. «Это 2017 год. Необходимо неукоснительно соблюдать базовое соглашение, и я заявил об этом еще 23 октября, на своей первой встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ», - сказал ПОРОШЕНКО.