В Крыму объявили штормовое предупреждение
00:18, 02 февраля 2010Крым
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Из-за плохой погоды повышается вероятность повреждения линий связи, возможны падения деревьев и пробки на дорогах...
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на вторник и среду из-за возможного ухудшения погодных условий.
«Ожидаются дожди, местами - сильные, переходящие в мокрый снег; налипание мокрого снега, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 18-23 метров в секунду», - говорится в сообщении крымского управления МЧС.
Спасатели предупреждают, что из-за плохой погоды повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач, возможны падения слабо укрепленных конструкций и деревьев, заторы на дорогах.
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