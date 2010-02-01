Справка для голосования на дому не нужна. Но лучше пусть будет?

Избиратели, которые не могут самостоятельно прийти на участок, должны подать в участковую избирательную комиссию заявление о голосовании на дому.

Об этом говорится в разъяснении по голосованию на дому, которое в понедельник приняла Центральная избирательная комиссия, сообщает УНИАН.

Как отметила член ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, принятое разъяснение фактически восстанавливает норму закона 2004 года без учета принятого позже закона о Государственном реестре избирателей, которым почти 752 тыс. избирателей, не могущих самостоятельно передвигаться, включаются автоматически в перечень тех, кто должен голосовать на дому.

Для избежания недоразумений в отношении голосования на дому член ЦИК Андрей МАГЕРА советует украинцам вместе с заявлением подавать в участковую комиссию справку о невозможности самостоятельно передвигаться.

Также Центризбирком принял разъяснения о внесении изменений в список избирателей в день голосования 7 февраля: жалобу можно подавать не позже, чем за час до окончания голосования.