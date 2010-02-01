У ЧНГ планов - громадье

Программу финансовой стабилизации на 2010 год утвердило государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь), сообщила пресс-служба компании.

В частности, предусматриваются спецработы по интенсификации отдачи эксплуатируемых скважин, капремонты, реструктуризация ранее заимствованных предприятием средств, рефинансирование выпуска облигаций на 60 млн. грн., снижение дебиторской задолженности.

В компании надеются привлечь еврооблигации и кредитные ресурсы для реализации проектов освоения Одесского газового и Субботинского нефтяного месторождений, строительства новой самоподъемной плавучей буровой установки (для работы на глубинах моря до 100 метров) и приобретения полупогружной буровой установки (для начала работ на глубоководном шельфе).

В скором времени самоподъемная плавучая буровая установка «Сиваш» приступит к бурению еще двух разведочных скважин на нефтяном месторождении Субботина, при этом ГАО надеется сократить срок проходки и, как минимум, на 20% уменьшить расходование бюджетных средств компании.

В мае «Черноморнефтегаз» намерен подключить в ГТС Крыма дополнительную эксплуатационную скважину на морской стационарной платформе, к бурению которой приступает на месторождении «Штормовое».

ГАО собирается сократить непроизводительные затраты, избавиться от непрофильных активов, закупать товарно-материальные ценности исключительно у производителей, продать оборудование, которое не востребовано сегодня компанией, оптимизировать численность управленческого аппарата, совершенствовать систему оплаты труда.

Кроме того, «Черноморнефтегаз» намерен ужесточить контроль над сохранением жидких углеводородов и снизить нормы расходования бензина и дизтоплива. Для экономии топлива разработан «алгоритм оптимальных маршрутов» для автотранспорта и морских судов.

Предприятие собирается расширить сферу хозяйственной деятельности за счет предоставления в собственном технологическом порту услуг по судоремонту, транспортировке грузов большегрузными автомобилями, а также выполнения спецтехникой строительно-монтажных работ, диагностирования машин.

План развития платных услуг предусматривает организацию отдыха и лечения на базе отдыха предприятия и медцентра в Черноморском.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав «Нефтегаза Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза».

В настоящее время на балансе ГАО находятся 17 месторождений, из которых: 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных.