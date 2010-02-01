137 севастопольцев будут ездить в маршрутках бесплатно

137 жителей Севастополя получили право бесплатного проезда в маршрутных такси благодаря подписанному региональному меморандуму между севастопольской администрацией, городской организацией Украинского союза ветеранов Афганистана и перевозчиками.

Основные автотранспортные предприятия различных форм собственности, осуществляющие пассажироперевозки в Севастополе, обязались в течение нынешнего года бесплатно перевозить воинов-интернационалистов, имеющих инвалидность, а также членов семей воинов, погибших при исполнении интернационального долга, погибших сотрудников милиции, МЧС.

«Мы целенаправленно продолжаем работу по оказанию практической помощи семьям погибших, инвалидам, участникам боевых действий. Причем не только ветеранам-афганцам. Севастополь - особый город. У нас 4 тысячи 300 воинов-интернационалистов. Тех, кто исполнял свой долг и в Афгане, и в Сомали, на Кубе, в Египте, Сирии, других странах. Мы приняли в нашу дружную семью родственников погибших на подводных лодках «Курск» и «Комсомолец», погибших при исполнении служебного долга сотрудников МЧС, милиции», - сказал председатель севастопольской администрации, глава крымской республиканской организации воинов-интернационалистов, ветеранов Афганистана Сергей КУНИЦЫН.