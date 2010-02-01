Тимошенко не собирается закрывать «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Закрытие в Украине популярных социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» не планируется, заявляет Блок Юлии Тимошенко.

«Слухи о том, что Юлия ТИМОШЕНКО будет отключать пользователей, рассчитаны на эмоции людей, а не на трезвое мышление», - сказал депутат Верховной Рады из фракции БЮТ Сергей ТЕРЕХИН, комментируя появившуюся накануне второго тура выборов информацию.

По словам парламентария, во-первых, у БЮТ не было намерений закрывать «ВКонтакте» и «Одноклассники» в Украине, во-вторых, технических возможностей для этого не существует.

ТЕРЕХИН отметил, что слухи появились после того, как он предложил законопроект «О сборах на развитие театра, искусства и кинематографа».

«Законопроект касался защиты авторских прав на фильмы, музыку и другие произведения, которые выставляются в Интернете», - пояснил свою инициативу парламентарий.

«К каким-либо ограничениям информационных сайтов мой проект отношения не имеет», - добавил депутат.