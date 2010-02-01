Штормовое предупреждение объявили в Крыму до четверга

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на вторник и среду из-за возможного ухудшения погодных условий.

«Ожидаются дожди, местами - сильные, переходящие в мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 18-23 метров в секунду», - говорится в сообщении крымского управления МЧС.

Спасатели предупреждают, что из-за плохой погоды повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач, возможны падения слабо укрепленных конструкций и деревьев, заторы на дорогах.