Школе в Крыму дали имя летчика

Имя капитана Виктора Кубракова присвоило украинское правительство янтарненской школе в Красногвардейском районе Крыма.

Кабинет министров согласился с предложением Министерства образования и науки и Совета министров Крыма, говорится в распоряжении правительства.

Отныне учебное заведение называется "Янтарненская общеобразовательная школа I-III степени имени В.В.Кубракова".

11 мая 1979 года во время тренировочного полета полета Ту-22М двигатель дал сбой, самолет Кубракова начал разрушаться. По траектории, как выяснили потом эксперты, он должен был упасть на школу в Янтарном. Капитан принял меры для принудительного катапультирования членов экипажа. Кубраков также успел включить форсаж двигателя, это позволило отбросить самолет на пару сотен метров от школы. Летчика похоронили около учебного заведения. За мужество и самоотверженность Кубраков посмертно награжден орденом.