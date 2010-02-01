Тариф за хранение газа предлагают поднять

Поднять тарифы за хранение природного газа в Глебовском хранилище предлагает государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь), сообщила пресс-служба компании.

«Черноморнефтегаз» инициирует рассмотрение вопроса об установлении нулевой рентной ставки на углеводороды, которые добываются на морских месторождениях. Этот природный газ компания реализует населению по социальной цене, что, по существу, ниже его себестоимости. Предприятие предлагает инвестиционную составляющую включить в стоимость природного газа, а также поднять тарифы на его хранение в Глебовском подземном хранилище до экономически обоснованной цены», - говорится в пресс-релизе.

Также ГАО рассчитывает получить разрешение на реализацию природного топлива собственной добычи сверх потребностей населения крымской автономии для промышленных потребителей, а также использования «в производстве сжатого газа и продажи его на собственных автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях».

«Черноморнефтегаз» предлагает часть газового конденсата направлять непосредственно на нефтеперерабатывающие заводы, чтобы «из первых рук получать топливо для нужд собственного флота и автотранспорта».

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав «Нефтегаза Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза».

В настоящее время на балансе ГАО находятся 17 месторождений, из которых: 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных.