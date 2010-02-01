Люди Тимошенко бунтуют в крымском окружкоме

Семеро членов окружной избирательной комиссии №3 в Крыму, назначенные по квоте кандидата на пост президента Юлии ТИМОШЕНКО, отказались принимать участие в заседании 30 января, сообщалось в понедельник на заседании Центризбиркома.

Члены окружкомов назначаются поровну - по 7 человек - от двух кандидатов в президенты, которые вышли во второй тур выборов главы государства: Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА. Второй тур пройдет 7 февраля. В крымской автономии - 10 окружкомов. Третий окружком отвечает за выборы в Джанкое, Джанкойском и Красногвардейском районах.

Утром в понедельник поступило обращение от ТИМОШЕНКО о замене 7 членов комиссии округа №3, однако ЦИК заменила лишь двух.

При этом Центризбирком принял постановление, которым засвидетельствовал грубые нарушения законодательства о выборах членами комиссии, отказавшимися принимать участие в заседании, а также прекратил полномочия этих лиц как членов окружкома.

За постановление проголосовали 9, против – 4, воздержались – 3 члена ЦИК.