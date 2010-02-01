Задолженность по зарплате в Севастополе снизилась на 9,3%
15:18, 01 февраля 2010Крым
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Данные с начала года
В Севастополе с начала года задолженность по заработной плате снизилась на 9,3% (на 743,7 тыс. грн.) до 7 млн. 275,7 тыс. грн.
По оперативной информации управления труда и социальной защиты населения городской администрации, снижение задолженности отмечено на предприятиях всех четырех районов Севастополя.
Не пополняется список предприятий-должников.
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