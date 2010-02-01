Задолженность по зарплате в Севастополе снизилась на 9,3%

В Севастополе с начала года задолженность по заработной плате снизилась на 9,3% (на 743,7 тыс. грн.) до 7 млн. 275,7 тыс. грн.

По оперативной информации управления труда и социальной защиты населения городской администрации, снижение задолженности отмечено на предприятиях всех четырех районов Севастополя.

Не пополняется список предприятий-должников.