Задолженность по зарплате в Севастополе снизилась на 9,3%

15:18, 01 февраля 2010
Крым
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Данные с начала года

В Севастополе с начала года задолженность по заработной плате снизилась на 9,3% (на 743,7 тыс. грн.) до 7 млн. 275,7 тыс. грн.

По оперативной информации управления труда и социальной защиты населения городской администрации, снижение задолженности отмечено на предприятиях всех четырех районов Севастополя.

Не пополняется список предприятий-должников.

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