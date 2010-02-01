Севастополь уничтожит 11 тонн вина

11 тонн фальсифицированного вина на сумму почти полмиллиона гривен, выявленные летом 2009 года, уничтожат в Севастополе. Так решил суд, сообщил пресс-центр городской налоговой.

Оперативно-следственная группа обнаружила и изъяла в частном доме севастопольца 150 бочек и канистр емкостью от 5 до 500 литров, заполненных тремя тоннами поддельного вина.

На складах у его подельника налоговая милиция изъяла пластиковую тару и более 100 бочек емкостью от 5 до 1500 литров, заполненных вином.

Вино через наемных продавцов реализовывалось на рынках и пляжах Севастополя.