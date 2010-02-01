Севастополь уничтожит 11 тонн вина
14:22, 01 февраля 2010Крым
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Фальсификатом поили курортников
11 тонн фальсифицированного вина на сумму почти полмиллиона гривен, выявленные летом 2009 года, уничтожат в Севастополе. Так решил суд, сообщил пресс-центр городской налоговой.
Оперативно-следственная группа обнаружила и изъяла в частном доме севастопольца 150 бочек и канистр емкостью от 5 до 500 литров, заполненных тремя тоннами поддельного вина.
На складах у его подельника налоговая милиция изъяла пластиковую тару и более 100 бочек емкостью от 5 до 1500 литров, заполненных вином.
Вино через наемных продавцов реализовывалось на рынках и пляжах Севастополя.
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