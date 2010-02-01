Бюджета-2010 не будет до середины года - спикер
12:45, 01 февраля 2010Крым
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Раньше Владимир Литвин был оптимистом
Государственный бюджет Украины на 2010 год будет принят не ранее середины года, прогнозирует председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
«Государственного бюджета нет и, я думаю, при таком подходе до середины года он не появится», - сказал спикер на брифинге, передает УНИАН.
Председатель парламента отметил, что раньше он был оптимистом и считал: главный финансовый документ страны появится в марте.
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