Бюджета-2010 не будет до середины года - спикер

12:45, 01 февраля 2010
Крым
0 0

Раньше Владимир Литвин был оптимистом

Государственный бюджет Украины на 2010 год будет принят не ранее середины года, прогнозирует председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

«Государственного бюджета нет и, я думаю, при таком подходе до середины года он не появится», - сказал спикер на брифинге, передает УНИАН.

Председатель парламента отметил, что раньше он был оптимистом и считал: главный финансовый документ страны появится в марте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter