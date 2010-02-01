Двух липовых африканских студентов не пустили в Крым

23-летнюю гражданку Замбии и 26-летнего гражданина Камеруна, которые утверждали, что приехали учиться в украинских вузах, не пустили в Украину пограничники Азово-черноморского регионального управления.

"Гражданка Замбии прибыла в Крым авиарейсом "Шереметьево-Симферополь". При прохождении паспортного контроля заявила, что собирается учиться в Тернопольском медицинском институте, но документов, подтверждающих ее слова, у девушки не оказалось. Гражданин Камеруна, прибывший из Стамбула, хотел стать студентом одного из луганских вузов, но, кроме паспорта, у камерунца не было ни документов, ни даже личных вещей. По его словам, багаж потерялся где-то в Турции. "Несостоявшимся студентам" пришлось возвращаться домой", - сообщила пресс-служба управления.

Крымские пограничники с начала года отказали в пропуске через госграницу Украины уже 4 африканцам.