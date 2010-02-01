Лидер Партии регионов, кандидат на пост президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ взял под свой патронат возведение кафедрального собора Александра Невского в Симферополе, заявил депутат крымского парламента Сергей КУНИЦЫН.

«Благодаря поддержке Виктора Федоровича, мы надеемся, что строительство собора будет завершено в ближайшие два года», - заявил КУНИЦЫН, слова которого цитирует его пресс-служба.

Такие выводы КУНИЦЫН сделал после переговоров с начальником штаба Партии регионов Николаем АЗАРОВЫМ.

Собор, построенный в XIX веке, взорван в 1930 году.

В июне 2003 года под патронатом КУНИЦЫНА и митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря начато восстановление храма. Работы проводятся за счет пожертвований и спонсорских средств. Собор строят из белого инкерманского камня.

В июле 2009 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил кресты строящегося собора.

Блок Куницына, который возглавляет депутат крымского парламента, глава администрации Севастополя КУНИЦЫН, решил поддержать ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов президента.