Подозреваемого в убийстве вице-премьера Крыма привезли из Испании

Подозреваемый в убийстве в 1998 году тогдашнего вице-премьера Крыма Александра Сафонцева экстрадирован в Украину из Испании, где его задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства внутренних дел Украины.

10 сентября 2009 года в городе Лас-Пальмас арестовали 33-летнего Олега ЕРЕМЕЕВА - подозреваемого в исполнении заказного убийства Сафонцева в 1998 году.

По версии следствия, ЕРЕМЕЕВ поменял чугунную урну для мусора около входа в первый корпус турбазы «Таврия» в Симферополе, где временно проживал Сафонцев, на специально изготовленную урну, в которую было вмонтировано радиоуправляемое взрывное устройство. При взрыве Сафонцев получил многочисленные тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

Основной версий убийства считается устранение конкурента в ходе предвыборной кампании.

Продолжаются активные следственные действия.