Дипломаты обещают помощь осужденному капитану Нефтегаза-67

Украинские дипломаты готовы оказать правовую помощь осужденному в Гонконге капитану судна «Нефтегаз-67» Юрию КУЛЕМЕСИНУ, заявил министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО.

«Нашему капитану уже была оказана и правовая, и дипломатическая помощь. И если семья и сам капитан решат подавать апелляцию, то наши дипломатические представительства получили абсолютно четкие инструкции по продолжению предоставления всего спектра дипломатической и правовой защиты, который мы можем предоставить», - сказал министр на брифинге в Винницкой области, передает УНИАН.

Украинский буксир «Нефтегаз-67» и китайский сухогруз «Яохай» столкнулись 22 марта 2008 года в условиях тумана близ побережья Гонконга. «Нефтегаз-67» затонул за считанные минуты. На его борту находилось 25 человек (в том числе - крымчане). Удалось спастись только шести украинцам и гражданину Китая.

В январе 2010 года гонконгский суд приговорил к тюремному заключениюкапитанов украинского буксира и китайского сухогруза, а также двух китайских лоцманов, признав их виновными в гибели 18 моряков. Капитан «Нефтегаза-67» получил три года два месяца, капитан «Яохая» - два года четыре месяца, три года - один из лоцманов, второй - два года четыре месяца, сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта и связи Украины.

ПОРОШЕНКО отметил, что на сегодняшний день «защита правовых и законных интересов украинских граждан находится в числе первых приоритетов деятельности МИД». «И это касается не только ситуации в Гонконге», - добавил он.