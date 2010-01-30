Украинцам придется жить по 110 лет, женщинам - рожать по 5 детей?

Предвыборное обещание кандидата на пост Президента, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о 50 миллионах украинцев в 2020 году невозможно выполнить ни с помощью стимулирования рождаемости, ни путем увеличения продолжительности жизни, заявил сотрудник Института демографии и социальных исследований Павел ШЕВЧУК.

По его словам, для увеличения количества граждан Украины до 50 миллионов путем увеличения продолжительности жизни, средний возраст украинца должен стать больше ста лет.

«Если бы все люди умирали только по достижении 110 лет и не было миграции (так называемое закрытое население: никто не уезжает и не приезжает), то при условии, что рождаемость сохранится на уровне 2008 года (за 2009-й еще нет окончательных данных), численности населения в 50 млн. Украина достигла бы уже в 2017 году, а к началу 2020-го у нас было бы 51,023 млн. человек. Уровень реалистичности такого условия каждый может себе представить», - пишет ШЕВЧУК в статье для газеты «Зеркало недели».

Также он считает маловероятным увеличение количества граждан Украины до 50 млн. путем стимулирования уровня рождаемости.

«Если бы уровень смертности сохранился на уровне 2008 года, и не было бы миграционных перемещений, то уровень рождаемости (суммарный показатель) должен был бы возрасти в два-три раза. При таких условиях численность в 50 млн. населения достигается в середине 2020 года по линейной функции, - отметил эксперт. - Хотят ли украинки рожать почти по пять детей (если учесть процент бесплодия)?».

Единственным реальным, но нежелательным методом увеличить количество украинцев до 50 миллионов является, по мнению ШЕВЧУКА, стимулирование массовой и неконтролируемой иммиграции в страну.

«При условии, что сохранится современный уровень рождаемости и смертности, а также не будет эмиграции (никто не уезжает), и с учетом того, что иммигранты тоже рожают и умирают, как украинцы, нужно было бы принимать ежегодно от 615 до 773 тыс. мигрантов. Общая численность иммигрантов составляла бы 7,6 млн. человек за 2010-2020 гг., а численность населения в 50 млн. была бы достигнута в первой половине 2020 г. По поводу реалистичности сложно что-либо сказать», - констатировал эксперт.