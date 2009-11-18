Что делать с Донузлавом

Верховная Рада Крыма поручила Совету министров автономии изучить варианты использования озера Донузлав и прилегающей к нему территории с учетом государственных и общественных интересов.

Оптимальный вариант использования Донузлава правительство должно найти вместе с заинтересованными предприятиями, ведомствами, органами местного самоуправления, привлекая научные учреждения, контролирующие органы и общественные организации.

В пояснительной записке к решению говорится, что с одной стороны на Донузлаве уже длительное время ведется интенсивная разработка месторождения строительного песка, с другой стороны большинство органов местного самоуправления хотят развивать «рыбохозяйственное использование озера» и яхтенный туризм, создавать курортно-рекреационные комплексы.

«Назрела необходимость в комплексном изучении конфликта с учетом государственных и общественных интересов», - подчеркивается в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в настоящее время ни один их четырех субъектов, которые ведут добычу песка на Донузлаве, не имеет полного пакета разрешительных документов.

«По подсчетам Крымской геологической экспедиции и предприятия "Южэкогеоцентр" суммарные запасы песка Донузлавского месторождения составляют около 15 млн. м3, чего при существующих объемах добычи (0,7 - 1 млн. тонн в год) и эксплуатационных потерях хватит еще всего лишь на 10-12 лет, - сказано в записке. - При этом, как следует из заключений природоохранных служб, наносится значительный вред окружающей природной среде как при добыче песка, так и при его транспортировке».

Предложения Совмин должен внести в ВР Крыма.