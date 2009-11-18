Спикер Крыма не позволил просить газ у Путина

Депутаты из партий «Союз» и «Русский блок», организации «Русская община Крыма» покинули заседание крымского парламента из-за нежелания спикера включить в повестку дня обращение к РФ о поставках газа полуострову по внутрироссийским ценам и переименовании Верховной Рады автономии в Верховный Совет автономии.

Оппозиционеры требовали обсудить газовый вопрос сегодня - накануне ожидаемого приезда в Крым российского премьера Владимира ПУТИНА. «Будет премьер-министр России, удачно совпадает ситуация, что мы можем обратиться решить этот вопрос», - сказал депутат, лидер партии «Союз» Лев МИРИМСКИЙ.

Спикер парламента Анатолий ГРИЦЕНКО заявил журналистам, что большинство крымчан платит за голубое топливо меньше, чем жители России. «98% населения Крыма получают газ по ценам ниже, чем в Российской Федерации. Проголосовав решение без всяких расчетов, и завтра будет цена газа (в автономии) не 48 (копеек за кубометр), а 76, к примеру, без транспортировки, а если с транспортировкой - больше гривны, кто нам скажет спасибо?», - сказал спикер.

ГРИЦЕНКО сообщил, что ему ближе название «Верховный Совет Крыма», однако проект о переименовании «не прошел процедуру». Кроме того, сказал спикер, «в Конституции Украины написано: представительным органом АРК является Верховная Рада Крыма». «Для чего вносить изменения в наше законодательство, которое не будет действовать и будет неправильным, потому что нужно будет соблюдать Конституцию Украины», - сказал глава парламента.

«Мы (в Крыму) живем в русском, русскокультурном регионе, наша задача - защищать интересы подавляющего большинства крымчан, но есть такой председатель Верховного Совета Крыма, как Анатолий Павлович ГРИЦЕНКО, который все наши инициативы гасит», - заявил журналистам депутат, лидер Русской общины Сергей ЦЕКОВ.

Вместе с тем, на заседании парламента ГРИЦЕНКО сообщил: он попросил ряд научных институтов дать правовую оценку правильности названия парламента автономии, и после получения ответа вопрос может быть вынесен на сессию.

Несмотря на то, что оппозиционеры покинули зал, заседание парламента состоялось - для принятия решений депутатских голосов хватило.