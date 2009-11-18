Мельник готовит иск к Москалю

Депутат крымского парламента Александр МЕЛЬНИК (фракция блока «За Януковича!») не исключает вероятности подачи иска в суд к начальнику милиции автономии Геннадию МОСКАЛЮ из-за высказываний в его адрес.

«В суд я подам только для того, чтобы произошло общественное очищение», - сказал парламентарий сегодня журналистам в Симферополе.

«Мои юристы этим (вопросом) занимаются», - отметил МЕЛЬНИК.

Вместе с тем депутат сомневается в перспективности затеи. «Я не верю, что наша судебная система готова очень быстро рассмотреть это. МОСКАЛЬ не будет являться (в суд), его (заседание) будут оттягивать, оттягивать, оттягивать. Я не думаю, что МОСКАЛЬ будет столько времени на небосклоне (в должности начальника милиции), сколько будут идти эти судебные иски», - сказал МЕЛЬНИК.

Депутат предполагает: МОСКАЛЬ проработает в милиции автономии до выборов. «МОСКАЛЮ осталось немного», - заявил парламентарий, добавив, что потом будет трудно «ловить» его «по всему миру с этим гражданским судом».

МЕЛЬНИК считает, что МОСКАЛЯ направили в Крым «отрабатывать заказ». «Он пришел сюда не просто так, в Черном море покупаться. Он пообещал ТИМОШЕНКО, что развалит Партию регионов, что половина Партии регионов под воздействием уголовного преследования будет убегать за границу, некоторые - сядут в тюрьму, четвертые просто забьются в нору, и это будет индикатор работы МОСКАЛЯ. У него сейчас это не получается, он начинает переходить на личности», - сказал парламентарий.

По мнению МЕЛЬНИКА, МОСКАЛЬ боится преследования, которое «он всю свою жизнь оказывал на неугодных людей». «Когда человек ложится на операцию, ему делают наркоз, он не знает, кто его будет резать, что и как - он полностью доверяет врачам, а хирург боится ложиться на операцию, переживает, потому что знает о каких-то возможных опасностях. Точно так же МОСКАЛЬ - человек, который объявлял людей изгоями, садил в тюрьму, гонял, - больше всего боится оказаться на этом месте», - заявил депутат.

Как известно, МОСКАЛЬ неоднократно называл МЕЛЬНИКА криминальным авторитетом.

Пресс-служба милиции автономии периодически рассылает информацию о запросах МОСКАЛЯ в различные ведомства, в том числе в генеральную прокуратуру, касательно МЕЛЬНИКА.