Прокурор занялся здоровьем

Прокуратура Крыма требует от работников ведомства в городах и районах автономии активизировать надзор за соблюдением законодательства об охране здоровья.

«На места разослано обобщение, содержащее перечень проблемных вопросов, которые нужно «отработать», - сказано в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.

В частности, надзорный орган призывает жестко реагировать на факты неоказания или некачественного оказания помощи больным, на факты халатности и служебных подлогов.

«Случаи отказа помогать страждущим выявляются каждый год. Например, в этом году прокуратурой Армянска возбуждено уголовное дело в отношении администрации городской больницы, которая отказалась госпитализировать больного - из-за его неряшливого вида и отсутствия средств на оплату медикаментов», - отметили в пресс-службе.

Прокуратура требует привести в соответствие с законом сбор так называемых благотворительных средств. «Зачастую в учреждениях здравоохранения они должным образом не оприходуются. Куда идут взносы - на развитие больницы или в карман - установить невозможно», - отметили в пресс-службе.

Также прокуроры должны изучить выполнение в населенных пунктах Крыма мер по защите населения от инфекционных болезней.

Кроме того, работников органов прокуратуры призвали обратить внимание на фармацевтические заведения, поскольку в течение года были факты реализации просроченных лекарственных средств, нарушения правил хранения и отпуска медикаментов.