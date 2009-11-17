Прокурор занялся здоровьем
В регионы разослано обобщение
Прокуратура Крыма требует от работников ведомства в городах и районах автономии активизировать надзор за соблюдением законодательства об охране здоровья.
«На места разослано обобщение, содержащее перечень проблемных вопросов, которые нужно «отработать», - сказано в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.
В частности, надзорный орган призывает жестко реагировать на факты неоказания или некачественного оказания помощи больным, на факты халатности и служебных подлогов.
«Случаи отказа помогать страждущим выявляются каждый год. Например, в этом году прокуратурой Армянска возбуждено уголовное дело в отношении администрации городской больницы, которая отказалась госпитализировать больного - из-за его неряшливого вида и отсутствия средств на оплату медикаментов», - отметили в пресс-службе.
Прокуратура требует привести в соответствие с законом сбор так называемых благотворительных средств. «Зачастую в учреждениях здравоохранения они должным образом не оприходуются. Куда идут взносы - на развитие больницы или в карман - установить невозможно», - отметили в пресс-службе.
Также прокуроры должны изучить выполнение в населенных пунктах Крыма мер по защите населения от инфекционных болезней.
Кроме того, работников органов прокуратуры призвали обратить внимание на фармацевтические заведения, поскольку в течение года были факты реализации просроченных лекарственных средств, нарушения правил хранения и отпуска медикаментов.