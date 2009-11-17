200 гривен подделывают чаще

Национальный банк Украины сообщает об денежных знаков номиналом 200 гривень 2001 года выпуска.

«На протяжении 2009 года значительно увеличилось количество изъятых из обращения поддельных банкнот номиналом 200 гривень 2001 года выпуска», - говорится в телеграмме НБУ.

Нацбанк информирует о трех основных вариантах подделк. Так, банкнота склеена из двух листов, флуоресценция бумаги отсутствует, поверхность банкноты гладкая или может быть деформирована путем тиснения. В поддельных банкнотах водяной знак и защитная лента имитированы печатью, при этом текст на защитной ленте не читается. Рельефность элементов в месте расположения портрета Леси Украинки имитирована нанесением прозрачного слоя из клея.

В Нацбанке отмечают, что подлинность таких банкнот определяется не только с помощью универсальных детекторов валюты, полуавтоматических детекторов и автоматизированных систем сортировки банкнот, а также при внимательном визуальном изучении.