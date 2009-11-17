Евросоюз даст 12 млн. евро на Крым

Европейский Союз предоставит Украине 12 млн. евро на реализацию проектов в Крыму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО после встречи в формате “Друзья Украины + Украина” на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

“По Крыму будут предоставлены 12 миллионов евро, и будут отдельные проекты с отдельными странами-членами ЕС”, - сказал он.

При этом министр не предоставил других деталей.

Как сообщал УНИАН, Крым определен пилотным регионом в рамках инициативы “Восточное партнерств” для реализации проектов регионального развития.

Учредительный саммит “Восточного партнерства” – инициативы ЕС, направленной на развитие отношений с восточными странами-соседями, в том числе и с Украиной, состоялся 7 мая в Праге.