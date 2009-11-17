В Евпатории проведут реформу теплообеспечения

19 ноября в Евпатории запустят проект «Реформа городского теплообеспечения» (РМТ).

«Евпатория является первым пилотным городом-партнером проекта РМТ в Автономной Республике Крым. Город выбран для сотрудничества в ходе открытого конкурса, в котором принимали участие 96 городов Украины», - отмечают организаторы.

Партнерство проекта РМТ и Евпатории рассчитано на 2,5 года.

«В результате этого сотрудничества будет проведен энергоаудит типовых зданий и анализ состояния систем теплоснабжения, разработан энергетический план, подготовлена нормативно-правовая база, внедрены энергоэффективные технологии», - говорится в пресс-релизе.

Планируется, что реформа теплоснабжения будет содействовать созданию объединений совладельцев многоквартирных домов, ассоциаций совладельцев и жилищных кооперативов, а также будет способствовать повышению финансовой ответственности среди домовладельцев.

Также начнется информационная кампания, в ходе которой будет проводиться образовательная работа с населением по вопросам эффективного энергопотребления.

Проект будет внедряться компанией International Resources Group при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

19 ноября в исполкоме состоится презентация проекта и церемония подписания договора о сотрудничестве.

На первом этапе будут выбраны два объекта социальной сферы: школа и детский сад, а также три жилых дома, где будут установлены современные приборы учета потребляемого тепла с системой регулирования теплоснабжения, уточняет портал Каламит

Проект предусматривает энергоаудит не только для потребителей тепла но и для самих котельных. Ожидается улучшение системы теплоснабжения Евпатории на условиях совместного финансирования работ местным бюджетом и USAID.