На 10 рабочих мест – 68 человек

В Украине на 10 рабочих мест претендуют 68 человек, сообщает Государственный комитет статистики.

С начала года количество безработных украинцев, состоящих на учете в службе занятости, уменьшилось на 43% – до 526,3 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 ноября потребность предприятий в работниках на замещение свободных должностей составляла 77,5 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек).