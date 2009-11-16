Исполкому Симферополя шьют дело

По факту злоупотребления служебным положением должностными лицами исполнительного комитета Симферопольского городского совета возбуждено уголовное дело.

«Чиновники с 2003 по 2009 год не принимали никаких мер для того, чтобы застройщики выполнили свои обязательства перед городом. Между тем, за шесть лет долг строителей достиг огромных размеров: это пять миллионов гривен в виде участия в развитии инфраструктуры города и три тысячи квадратных метров жилой площади», - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Дело заведено прокуратурой Симферополя по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Надзорное ведомство организовало досудебное следствие. «Проверяются на причастность к преступлению должностные лица исполкома Симферопольского горсовета», - отметили в прокуратуре.