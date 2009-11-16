Ялта снесет 120 рекламоносителей

Ялтинские власти решили демонтировать 83 биллборда и 37 ситилайтов, принадлежащих фирме «БудИнвест», которая задолжала городу за аренду земли почти миллион гривен.

Как сообщили в пресс-службе Ялтинской мэрии, рекламные носители установили в 2005 году - в период, когда обязанности городского председателя исполнял тогдашний секретарь горсовета. Биллборды и ситилайты появились «в обход дислокации рекламоносителей, утвержденной городскими властями».

«К решению о сносе пришли довольно давно, но ждали момента, когда юридический отдел горисполкома подаст иск в суд на демонтаж», - отметили в мэрии.

Фирма задолжала Ялте за аренду земли около 1 млн. грн., сообщил городской председатель Сергей БРАЙКО. В июне Хозяйственный суд вынес решение в пользу Ялты. Правда, взыскать долг пока не удалось. «По мнению городских властей, «фирма уже пустая», на суды представители не являются», - отметили в мэрии.

Демонтированные рекламные носители разместят на складах коммунального предприятия. «Впоследствии они будут реализованы в счет возмещения долга фирмы городу, но только в случае соответствующего решения суда», - отметили в мэрии.

В частности, 43 рекламных носителя уберут с набережной Ялты. «После сноса на набережной останется 41 рекламоноситель, то есть - меньше половины. Значит, ялтинцы и гости курорта смогут вновь вдоволь любоваться морем вместо навязчивой рекламы с призывами купить элитное жилье», - отметили в мэрии.

На освободившихся на набережной местах другую рекламу устанавливать не будут, обещает мэр.