Литвин подал в суд на Москаля

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился в суд по поводу совмещения депутатских полномочий с работой в исполнительных структурах власти Геннадием МОСКАЛЕМ (фракция НУ-НС) и Вадимом ГРИВКОВСКИМ (фракция Блока Литвина).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель парламента сообщил на заседании согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов ВР.

ЛИТВИН не уточнил, в какой суд направлены представления.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в парламенте пять депутатов-совместителей: представители фракции БЮТ Константин ЖЕВАГО и Борис ШИЯНОВ, Блока Литвина - ГРИВКОВСКИЙ и Василий ШПАК, депутат от фракции НУ-НС МОСКАЛЬ.

МОСКАЛЬ третий месяц работает начальником милиции Крыма.